Погода
$ 86.75 - 87.75
€ 94.07 - 95.07

Организованы ярмарки по продаже растительного масла и сахара

214  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 10 апреля, в соответствии с поручением председателя Службы антимонопольного регулирования Кенешбая Тайлакова, Чуйским областным отделом Службы совместно с Ассоциацией мукомолов Кыргызстана, производителями, на территории сел Сокулук, Беловодское, городов Кара-Балта и Токмок Чуйской области организованы ярмарки по продаже растительного масла, муки и сахара.

На ярмарках местная мука первого сорта реализуется по 1650 сомов - 50 килограммов, сахар - 70-72 сомов за килограмм, растительное масло - 720 сомов за 5 литров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416644
Теги:
Госантимонополия, ярмарка, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  