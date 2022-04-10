Организованы ярмарки по продаже растительного масла и сахара

Сегодня, 10 апреля, в соответствии с поручением председателя Службы антимонопольного регулирования Кенешбая Тайлакова, Чуйским областным отделом Службы совместно с Ассоциацией мукомолов Кыргызстана, производителями, на территории сел Сокулук, Беловодское, городов Кара-Балта и Токмок Чуйской области организованы ярмарки по продаже растительного масла, муки и сахара.

На ярмарках местная мука первого сорта реализуется по 1650 сомов - 50 килограммов, сахар - 70-72 сомов за килограмм, растительное масло - 720 сомов за 5 литров.