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Брата Мелиса Аспекова подозревают в мошенничестве

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- Жан Алиев
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В УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением о заражении жителем столицы А.Т. с получением признания в отношении малознакомого мужчины по имени "А", который получил доверие и обманным путем под предлогом, который приобрел большой земельный участок на рынке Сары-Озон.

После завладения денежными средствами в размере 44 тысяч долларов и не выполнив обещанного скрылся без объяснения причин. Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и было возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 4 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения комплекса следственных действий был задержан задержанный "А.А." 1992 года рождения, где в порядке статьи 96 УПК КР он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Предположительно, под инициалами "А.А." значится родной брат Мелиса Аспекова Азамат Аспеков.


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URL: https://www.vb.kg/416645
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