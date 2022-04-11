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В Узбекистане началась разработка двух новых золоторудных месторождений

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В Узбекистане началась разработка двух новых золоторудных месторождений. Они расположены в Тамдынском районе Навоийской области, сообщают СМИ.

Запасы золотосодержащей руды новых месторождений будут транспортироваться на Гидрометаллургический завод №2 Навоийского горно-металлургического комбината по железной дороге протяженностью 33 километра.

На месторождениях будет добываться более 3 миллионов тонн золотосодержащей руды в год на протяжении почти 15 лет. Для выполнения этих работ намечено закупить 7 гидравлических экскаваторов, 5 буровых установок, 23 самосвала, 2 тепловоза и много другой горной техники. На сегодняшний день поставлены один современный гидравлический экскаватор и 10 самосвалов грузоподъемностью 90 тонн.

Сейчас на месторождениях идут вскрышные работы. В рамках данного проекта будет создано 653 новых рабочих местf.

Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, специализирующемся на добыче и переработке золота. Объем его производства составляет около 80 тонн золота в год. Основная ресурсная база – крупнейший в мире по площади открытый золотой рудник Мурунтау.

Узбекистан традиционно входит в топ-10 стран мира по добыче золота. Так, в 2019 году страна добыла 94,6 тонны золота, а в 2020 году – 101,6 тонны. Это позволило Узбекистану занять восьмую строчку рейтинга.

В конце марта прошлого года Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл объёмы продажи золота за 10 лет. Выяснилось, что страна экспортировала 687 тонн золота за 2010-2020 годы, в том числе 100 тонн за 2020 год.


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URL: https://www.vb.kg/416647
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, Узбекистан
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