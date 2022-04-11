Появится возможность выбраться из тупика. Гороскоп с 11 по 17 апреля

В течение недели появится возможность преодолеть сомнения, выбраться из тупика в делах и отношениях, хотя для этого предстоит проявить смелость, принимая решения, выходящие за рамки привычных.

Овен – определившись с целями, которых хотите достичь, вы перейдёте к действиям, и достигнете заметных успехов. Некоторая стеснённость в финансах ещё будет ощущаться, но вы сумеете найти способ пополнения казны и оплатить важные счета, совершить давно назревшие покупки, которые откладывались из-за недостаточности средств. Вместе с первыми заметными успехами к вам вернётся уверенность в своих силах, восстановится здоровье.

Телец – можно и дальше противостоять руководству и влиятельным людям, а можно пойти на диалог. Найдутся решения, которые устроят вас и руководство, благодаря чему вы получите важные документы или продвижение по карьерной лестнице. Коллеги и деловые партнёры также поддержат ваши предложения, что станет началом реализации совместных проектов. Весенняя пора будет благоволить развитию личных отношений, а свою любовь вы можете встретить на вечеринках или деловых мероприятиях.

Близнецы – сообщения деловых партнёров и друзей, деловые встречи прервут круговорот навязчивых и тревожных мыслей, направив вашу энергию на достижение новых целей. Совместные проекты принесут заметные успехи, а поездки, даже непродолжительные, не просто сменят обстановку. Благодаря поездкам вы расширите круг общения, а также получите много полезной информации. Возможны победы в различных образовательных программах. В самый ответственный момент решающую роль сыграет поддержка любимого человека.

Рак – понимая суть ошибок, вы предотвратите новые финансы потери и не допустите очередных раздоров. Избрав новую тактику и не оставаясь мыслями в прошлом, вы поправите финансовое положение. Откровенный разговор давно назрел как в общении с любимым человеком, так и близкими людьми, дабы преодолеть возникшую отдалённость. Проговорив свои обиды и озвучив ожидания, вы развеете возникшие слухи и подозрения. Возможны дальние поездки, либо приезд долгожданных гостей.

Лев – прекратив меряться силами с людьми, для которых конфликты это стиль жизни, вы потратите время с большей пользой для себя. Сложатся увлекательные свидания, загородные поездки, а возможно и романтические дальние путешествия. Восстановив душевное равновесие, вы будете готовы к важному разговору с руководством и влиятельными людьми, поскольку уверенно сможете обозначить свои цели и приоритеты. Удастся получить желаемые документы, а также дополнительные доходы.

Дева – новые решения давних проблем избавят вас от головных болей и бессонных ночей. Возможно придётся признать поражение избранной ранее тактики, но благодаря новой стратегии от разочарований не останется и следа. Примите полученные приглашения как на деловые мероприятия, так и дружеские встречи, выезды на природу. В первой случае вы сможете создать новые деловые союзы, а во второй случае хорошо отдохнёте и наладите личную жизнь.

Весы – важные советы людей, которым вы привыкли доверять, помогут определиться с выбором. Созданные деловые союзы будут продуктивно работать долгое время, а доверие, возникшее в отношениях, позволит обрести личное счастье. Появится возможность поправить финансовое положение, сменив работу, либо взявшись за дополнительные дела. Скорее всего придётся освоить новые знания и навыки, но и благодаря советам и поддержке вашего окружения, вы справитесь и с этой задачей.

Скорпион – погрузившись в дела и домашние хлопоты, вы уже будет не до бесконечных споров с домочадцами, а ввиду отсутствия интереса с вашей стороны к конфликтной теме, домочадцы также перестанут её затрагивать. Работа начнёт приносить доходы. что позволит совершить важные покупки. Пребывая в хорошем настроении благодаря успехам в делах, вы устроите увлекательный досуг и романтичные свидания.

Стрелец – полезные встречи с давними знакомыми позволят избавиться от навязчивых мыслей и неудавшихся проектов, взявшись за новые дела. Состоятся деловые поездки, да и романтические рандеву сложатся благополучно. Вместе с домочадцами удастся преобразить интерьер в доме, либо приступить к намеченному ремонту, а возможно и строительству. Совместные начинания помогут прийти к согласию после череды споров и раздоров.

Козерог – забрезжит выход из финансового тупика. Вы поймёте как распорядиться деньгами, дабы не совершить прежних ошибок и пополнить казну. Вам удастся совершить покупки, которые порадуют вас и домочадцев. Вернётся хорошее расположение духа, а потому встречи с деловыми партнёрами завершатся приятием значимых решений, общение с друзьями наполнит жизнь яркими эмоциями, а свидания создадут романтичный настрой.

Водолей – можно и дальше противиться переменам, упорно настаивая на своём, а можно прислушаться к мнению друзей и близких людей, понять суть заблуждений и обратить неудачи в ресурс для развития. Восстановится общение как с деловыми партнёрами, так и любимым человеком, а в учёбе появится явный прогресс. Финансовые поступления окажутся своевременными, поскольку благодаря им вы сможете совершить нужные приобретения.

Рыбы – вы найдёте решение тревожных вопросов, которые не давали последнее время покоя. Преодолев сомнения, вы поступите иначе, чем ожидали в вашем окружении, что и станет залогом успеха. Удивив всех своей находчивостью и решительностью, вы преуспеете не только в делах и учёбе, но и в личных отношениях. Незапланированная поездка наполнит жизнь яркими эмоциями и сблизит с человеком, с которым бы хотели связать свою личную жизнь.

Астролог Андрей Рязанцев