Макрон теряет шансы победить на президентских выборах

Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов. Лидером электоральной гонки остается действующий глава республики Эммануэль Макрон, однако кандидат от правых Марин Ле Пен уверенно его догоняет. По данным Politico, власти США всерьез озабочены таким поворотом, а возможную победу Ле Пен рассматривают как важную внешнеполитическую победу России. Предвыборная кампания во Франции проходила на фоне боевых действий на Украине, повлиявших на политический климат европейского региона. Большинство претендентов на Елисейский дворец так или иначе решили воспользоваться ситуацией в своих интересах. При этом опросы показывают, что на избирательные участки в этом году придет рекордно низкое число французов. То есть победит тот кандидат, который сможет мобилизовать максимальное число своих сторонников. Удастся ли Макрону остаться на второй срок, что ждет Францию в случае победы Ле Пен и как изменятся отношения Москвы и Парижа при новом президенте - в материале "Ленты.ру".

Телефонная дипломатия

"Мы созванивались и проводили часы на телефоне. Так постепенно своим терпением он победил мое сопротивление", - говорила о своем будущем муже Брижит Макрон.

С конца февраля президент Франции, не утратив веры в "телефонную дипломатию", направляет все свое терпение на урегулирование разногласий между Москвой и Киевом. Эммануэль Макрон регулярно созванивается с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенты беседуют "чуть ли не через день".

Во время этих разговоров Макрон и Путин обмениваются мнениями по ситуации на Украине. Французский лидер убеждает российского президента вывести войска с украинской территории и решать кризис мирным путем. И хотя спецоперация России на Украине продолжается уже больше месяца, Макрон не теряет веры в дипломатические методы: он заявил, что готов продолжать диалог с Путиным столько, сколько потребуется для решения кризиса.

Нельзя сказать, что усилия президента Франции не принесли плодов. Например, 31 марта стало известно, что Москва по личным просьбам Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя.

Задумчивая фотосессия французского президента, демонстрирующая его озабоченность международной ситуацией, разлетелась по всем соцсетям. Его даже уличили в копировании образа украинского коллеги Владимира Зеленского. С последним Макрон, кстати, также регулярно созванивается.

Французский лидер поддерживает санкции в отношении России, но при этом воздерживается от острых заявлений, к которым нередко прибегают другие западные политики. Так, Макрон раскритиковал президента США Джо Байдена за оскорбления в адрес Путина и подчеркнул, что не позволил бы себе таких высказываний.

Но не стоит считать, что за стремлением лидера Пятой республики остановить боевые действия и помочь сторонам конфликта договориться, не стоят в том числе личные политические цели. Изначально посредничество в российско-украинском кризисе укрепило предвыборные рейтинги Макрона, что пришлось весьма кстати. Политик сумел взять на себя роль главного дипломата Европы и укрепил лидерство Парижа в Евросоюзе. Он также взял курс на независимость ЕС от США, чем привлек часть электората, выступающего против американоцентричного западного мира. Продолжая посредническую активность, французский лидер заверил граждан, что Париж никогда не вступит в боевые действия на Украине. Эти слова успокоили ряд избирателей, взволнованных из-за перспективы большой войны в Европе.

Во французском обществе все усилия Макрона по переговорам оцениваются положительно, считает замглавы департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева. В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что важную роль здесь играют не только личные амбиции французского президента, но и длительная традиция внешней политики Пятой республики. "Франция в силу политических традиций не хотела оставаться в стороне от назревающего конфликта и старалась предпринять все усилия, чтобы его предотвратить", - рассказала политолог.

Однако концентрация Макрона на внешней политике отвлекла его внимание от внутренних проблем, которых стало только больше, так как введенные ЕС антироссийские санкции ударили по самой Европе. Спустя месяц с начала российской спецоперации позиции Макрона потеряли устойчивость. Согласно данным социологического опроса, отрыв в уровне поддержки французского президента с его главной конкуренткой, главой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во втором туре голосования может составить не более десяти процентов. А опрос Elabe показал еще меньшую разницу: во втором туре Макрон может набрать 51 процент голосов, а его соперница - 49 процентов.

Ле Пен в своей предвыборной программе, в отличие от Макрона, воспользовалась переменами и сделала упор на внутреннюю политику. При этом, по словам Агеевой, рост ее поддержки обусловлен не столько провалами президента, сколько падением рейтингов другого кандидата от правых - журналиста Эрика Земмура. Кроме того, эксперт указала, что поддержка главы "Национального объединения" - это во многом протестное голосование. То есть многие голоса на выборах будут отданы не за Ле Пен, а против Макрона.

Новые времена - старые проблемы

В современном социально-политическом пространстве Франции остается множество острых вопросов, решения которых ожидают от будущего главы государства. Круг тем, которые волнуют французское общество, сохраняется и включает в себя социально-экономическую повестку, экологию и безопасность. Обострение конфликта на Украине создало дополнительные проблемы, которые негативно сказались на бытовой жизни французов. Экономика страны, ранее ослабленная пандемией коронавируса, столкнулась с новыми вызовами.

В культуре французского общества есть традиция высказывать свои претензии даже в отношении небольшого повышения цен. Поэтому текущие события провоцируют определенную волну недовольства.

Так, в марте в стране резко выросли цены на топливо. Они росли с начала года, а конфликт на Украине ускорил этот процесс. В качестве поддерживающей меры Елисейский дворец выделил автоперевозчикам пакет помощи на 400 миллионов евро, однако этого шага оказалось недостаточно. В крупных городах страны прошли массовые демонстрации против роста цен. В знак протеста грузовики блокировали трассы и нефтебазы, граждане требовали дополнительной экономической поддержки. К демонстрациям подключились и "желтые жилеты" - протестное движение, доставившее немало хлопот Макрону за пять лет президентства.

Кризис также сказался на ассортименте французских магазинов. В ряде городов с полок начали исчезать базовые продукты питания, такие как масло, мука и макаронные изделия. При этом стоимость стандартной продуктовой корзины существенно выросла. Макрон даже допустил введение продуктовых чеков для помощи наиболее бедным семьям и среднему классу в борьбе с продовольственным кризисом. Власти страны заверили население, что дефицита продуктов не ожидается, однако их запасы на складах ограничены. Исчезновение товаров с полок связывают с желанием жителей закупиться впрок в условиях нестабильной политической ситуации.

Некоторые граждане винят в экономических проблемах не геополитическую обстановку, а недальновидные решения французских властей. Так, когда житель Дижона вступил в перепалку с Макроном из-за роста цен, президент попытался объяснить кризис тяжелой международной ситуацией. "Не рассказывайте мне про Украину и про Путина, - ответил ему мужчина. - Легко сказать "понизьте температуру дома на 2-3 градуса". Не нужно мне это говорить, я уже это сделал".

Я буквально стал нищим работником… Фактически я хожу на работу, чтобы оплачивать счета, денег после этого вообще не остается. Объясните мне, как за 48 часов топливо может подорожать на 30 центов?

Еще одной проблемой остается миграционный кризис. С начала российской спецоперации во Францию прибыли более 36 тысяч беженцев с Украины. Власти Пятой республики заявили, что готовы принять до 100 тысяч украинских граждан.

При этом за последнее десятилетие в страну продолжали прибывать мигранты из африканских стран, а также из неблагополучных регионов Ближнего Востока. Таким образом, вопрос интеграции приезжих во французское общество, их трудоустройства и размещения продолжает быть актуальным. При этом уровень безработицы во Франции остается высоким в сравнении с ближайшими европейскими соседями. Такое положение вещей не устраивает многих французов, в связи с чем они ждут решительных действий от нового главы государства.

Безопасность, независимость, реформы

Несмотря на рост поддержки Ле Пен, Макрон остается главным претендентом на президентский пост. 17 марта он представил свою предвыборную программу. Основной упор в ней был сделан на оборонный сектор и усиление независимости Франции в военной отрасли. Глава государства пообещал в случае переизбрания довести оборонный бюджет страны до 50 миллиардов евро к 2025 году, объяснив этот шаг, в частности, событиями на Украине. Он заявил о необходимости быть готовыми к возможному глобальному конфликту.

Мы должны ускорить наши инвестиции в оборону, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент

Макрон также подтвердил свои планы по продвижению лидерства Парижа в ЕС. В своей программе он подчеркнул, что Франция будет играть консолидирующую роль в укреплении европейской безопасности. Глава Пятой республики высказался за наращивание гибкости и адаптированности армий стран Евросоюза к новым типам военных кризисов, упомянув при этом "космическую, кибернетическую и гибридную" угрозы. Через несколько дней после его выступления ЕС одобрил первую в своей истории общую стратегию в области безопасности и обороны "Стратегический компас".

Среди экономических мер, предложенных Макроном, прозвучала инициатива по укреплению энергетической независимости Франции за счет строительства новых АЭС и ветряных электростанций. "Вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы", - заключил он.

Также президент заявил о намерении повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет. Эта реформа - одна из самых непопулярных у французов. На фоне ее продвижения в городах страны проходили массовые протестные акции. Однако профессор Высшей коммерческой школы Парижа Томас Михальски считает, что рост поддержки Макрона на фоне посредничества в украинском конфликте поможет ему в будущем провести пенсионную реформу с меньшими потерями. Кроме того, Макрон планирует провести масштабную реформу французских государственных институтов и усилить роль парламента.

Не Макроном единым

Главный оппонент Макрона Ле Пен учла ошибки выборов 2017-го и переработала свою программу. Риторика политика стала более умеренной, что позволило ей приобрести новых сторонников. Лидер "Национального объединения" отказалась от ряда радикальных идей, в числе которых выход страны из ЕС и шенгенской зоны. При этом она заявила о планах фундаментально реформировать ЕС, заменив его альянсом наций, обладающих суверенитетом.

Политик также намерена изменить экономическую модель в стране, что, по ее мнению, позволит увеличить благосостояние государства и количество рабочих мест. Кроме того, Ле Пен выступила против отказа от российских энергоресурсов, сравнивая этот шаг с "совершением харакири" для французской экономики. Одним из основных вопросов в ее программе остается миграционная ситуация. Ле Пен намерена отменить автоматическое получение гражданства лицами, родившимися на территории Франции, а также возможность натурализации в результате брака с французским гражданином. Помимо этого, она хочет ограничить доступ к пособиям для иностранцев и сократить их размер.

Земмур, ставший новым лицом в президентской гонке и имевший убедительный уровень поддержки, был дискредитирован ситуацией вокруг Украины. Ранее он часто сравнивал себя с российским президентом и обещал стать "новым Путиным" для Франции. Очевидно, что подобная риторика перестала быть популярной после начала российской спецоперации на Украине. Предвыборные обещания Земмура сосредоточены на борьбе с "исламизацией" страны и в текущей политической обстановке выглядят популистскими в сравнении с более практичной повесткой Ле Пен.

Кандидат от республиканцев Валери Пекресс, которую считали одним из возможных лидеров президентской гонки, также потеряла значительную часть поддержки избирателей. Ее рейтинги составляют около десяти процентов. По мнению политолога Агеевой, Пекресс не показала себя убедительным кандидатом, способным собирать вокруг себя людей. Республиканка хорошо проявила себя на административных должностях, но роль главы государства оказалась не подходящей для политика. "В публичной политике нужно обладать определенной харизмой, ораторским искусством и уметь говорить с народом. На практике оказалось, что ей это тяжело дается", - заключила эксперт.

За кандидата от левых Жана-Люка Меланшона готовы проголосовать около 16 процентов граждан. Он будет участвовать в выборах в третий раз и на данный момент занимает уверенное третье место в электоральной гонке. Основные пункты программы политика посвящены уровню жизни в стране, увеличению зарплат и прожиточного минимума, а также возможности заморозки цен на топливо и товары первой необходимости. Однако левые силы во Франции разобщены, а молодое поколение, на которое в том числе опирается Меланшон, часто просто отказывается идти на избирательные участки.

На пороге грядущего

По данным опроса BVA, только 71 процент французов планируют участвовать в первом и втором турах голосования. При этом в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом после снятия ограничений. Таким образом, в этом году может быть побит антирекорд явки 2002-го, когда 28,4 процента граждан Пятой республики не пришли на участки. Учитывая эти данные, результаты выборов остаются непредсказуемыми и зависят в том числе от того, чей электорат решит остаться дома. Кандидаты прикладывают усилия по мобилизации своих сторонников, и результаты их трудов станут известны вечером 10 апреля.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов в беседе с "Лентой.ру" выразил уверенность, что у действующего главы Пятой республики высокие шансы на победу. Если Макрона переизберут на второй срок, он продолжит преемственно следовать политической линии, начатой пять лет назад. Следуя своим обещаниям, он будет содействовать укреплению европейской безопасности и усиливать независимость Франции на международной арене. Агеева полагает, что в случае победы Макрон сможет провести ряд реформ, которые нужны Франции. В частности, он доведет до конца пенсионную реформу, а также продолжит уделять большое внимание экологической повестке.

Политолог отметила, что одна из основных идей политического имиджа Макрона - это участие Франции в решении глобальных проблем. В ходе своего второго срока он продолжит укреплять позиции Парижа в Европе и в мире. Однако стране не избежать новых внутренних кризисов. Рост цен, приток беженцев и проведение непопулярных реформ могут спровоцировать усиление протестной активности, которой сопровождался весь первый президентский срок Макрона.

В отношениях Парижа с Москвой сохранится динамика, которая сформировалась после начала боевых действий на Украине. По мнению Агеевой, Макрон продолжит поддерживать диалог с Путиным, однако двусторонние отношения будут охлаждаться. При этом если новым президентом Пятой республики станет Ле Пен, она также не сможет сильно изменить франко-российские отношения, считает политолог. Дело тут не в обязанности Парижа следовать общей внешней политике ЕС, а в однозначно негативном отношении французского общества к событиям вокруг Украины. При этом, по мнению Агеевой, Ле Пен сможет налаживать контакты с Москвой более скрытыми, неочевидными способами, отвечать на запросы российской стороны и пытаться ей содействовать.

Автор: Екатерина Андреева

Источник: lenta.ru