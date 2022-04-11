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Завершен ручной подсчет итогов голосования на местных выборах

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- Айжан Мамбеталиева
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На избирательных участках завершился ручной подсчет итогов голосования на выборах депутатов 3 городских и 13 айылных кенешей, состоявшихся вчера, 10 апреля.

Протоколы об итогах голосования УИК и другие избирательные документы участковыми комиссиями доставлены и переданы по акту в территориальные избирательные комиссии.

На сайте ЦИК в разделе "Информационная избирательная система" опубликованы сканированные копии отчетов об идентификации избирателей, отчетов об итогах с АСУ, протоколов ручного подсчета итогов голосования.

Срок обжалования решений УИК об итогах голосования - 3 дня, жалобы подаются в ТИК.

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) на основе поступивших протоколов УИК подведут итоги голосования в целом на территории кенеша и определят результаты выборов депутатов по кенешу.

Избирательные комиссии при принятии решений в обязательном порядке рассматривают все поступившие жалобы (заявления) о нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов депутатов местных кенешей и принимаются решения в соответствии с законодательством.

Решения ТИК обжалуются в ЦИК в течение трех дней.

Согласно статье 38 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются ТИКами не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 30 апреля 2022 года).


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URL: https://www.vb.kg/416660
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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