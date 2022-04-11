"Каждый должен чувствовать себя защищенным и жить в безопасной стране"

Сегодня, 11 апреля, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание по вопросам реализации мер общественной безопасности, мер оперативного характера по предупреждению правонарушений и поддержанию общественного порядка.

Участники совещания подробно обсудили деятельность милицейских служб, подразделений, начальников городских, областных, районных руководителей в сфере правопорядка и безопасности. Министр внутренних дел Улан Ниязбеков поставил перед руководителями ряд основных задач и обозначил их безупречную реализацию.

В ходе совещания глава МВД отметил, что каждый гражданин имеет право чувствовать себя защищенным, жить в безопасном городе, районе, селе. Для повышения качества оперативного, сервисного обслуживания необходимо создавать на местах условия безопасности и условия для круглосуточной работы патрульно-постовых служб, подразделений безопасности дорожного движения.

Необходимо совместно с айыл окмоту, районными комитетами, социальными отделами, аварийными службами, профсоюзами водителей и гражданским обществом активизировать информационно-просветительские кампании по предупреждению преступности и предотвращению стихийных бедствий.

"Мы продолжим совершенствовать свою деятельность в целях защиты населения, поддержания общественного порядка, оперативного выявления преступлений с помощью использования цифровых технологий, выявления разыскиваемых лиц, предупреждения различных правонарушений с помощью специальной техники, планшетов, нательных камер, современных радаров, средств связи с большим радиусом действия, предоставления качественным государственных услуг по принципу "Единое окно" и других новейших технологий", - подчеркнул Улан Ниязбеков.

Улан Ниязбеков отметил, что роли и обязанности руководителей на уровне каждого города и области должны быть последовательными. В ближайшее время будут приняты дисциплинарные меры в отношении руководителей, которые говорят одно, а на деле совсем другое, а также те, которые пренебрегают личным составом и ослабляют воспитательную работу.

По итогам сегодняшнего аппаратного совещания поставлены задачи по четырем основным направлениям.

Первое поручение: принять меры по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, обеспечению безопасности дорожного движения, оказать реальную помощь всем обратившимся гражданам, принять меры по усилению сервисного обслуживания на местах.

Каждый руководитель должен принять дополнительные меры для дальнейшего повышения качества государственных услуг. Улицы, общественные места и места массового скопления людей должны круглосуточно патрулироваться для предотвращения преступлений и правонарушений.

Передвижные приемные милиции должны вести постоянную информационно-разъяснительную работу с населением.

Следственно-оперативные группы должны оперативно реагировать на вызовы и проводить работу на месте по предупреждению преступлений и правонарушений.

Второе направление: не допускать случаев негативного воздействия на бытовое и социально-экономическое положение населения.

Привлекать к ответственности тех, кто спекулирует ценами на продукты и предметы первой необходимости в своих интересах.

Проводить разъяснительную работу среди населения по актуальным вопросам, включая обеспечение всех мер по стабилизации экономического кризиса.

В настоящее время в стране работает "Антикризисный штаб", оснований для беспокойства нет, на складах имеется мука, пшеница, масло, сахар и другие предметы первой необходимости. Стоит отметить, что не стоит верить в ложную информацию и избегать различных афер.

Третье направление: принять соответствующие меры для успешного завершения I квартала 2022 года и для достижения поставленных целей.

Подготовится к предстоящему туристическому сезону, организовать предварительные мероприятия по обеспечению надлежащего уровня безопасности отдыхающих в летний период.

В трехмесячный срок принять меры по раскрытию зарегистрированных и нераскрытых преступлений и принять меры по недопущению насилия в отношении несовершеннолетних.

Четвёртое направление: каждый сотрудник милиции обязан служить народу и следовать присяге – это необходимо регулярно доводить до сведения всех сотрудников во время построений перед исполнением государственного гимна и поднятия флага. Важно поднимать среди сотрудников дух патриотизма!

Сотрудник, нарушивший закон и не сдержавший присягу, не останется безнаказанным - понесет ответственность в рамках закона. При этом ответственность несет и первый руководитель, который не дает направления соответствующим образом.

"Подчеркиваю, что процесс избавления от нечистых на руку сотрудников будет продолжатся. Поэтому нам нужно постараться, чтобы в наших рядах работали сотрудники, которые служат народу. Основная цель - усиление воспитательной работы и подготовка высокоинтеллектуальных кадров", - подытожил Улан Ниязбеков.

В работе заседания приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений, управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей, а также начальники ГУВД Бишкека, Чуйской области и города Оша.