В Бишкеке прошел массовый субботник

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров принял участие в общегородском субботнике. Вместе с сотрудниками центрального аппарата градоначальник наводил порядок в парке Ататюрка. Также Эмилбек Абдыкадыров принял участие в субботнике, который прошел на проспекте Эркиндик.

В рамках объявленного общегородского субботника по благоустройству и озеленению во всех столичных районах также провели субботники.

В Первомайском районе вместе с горожанами порядок наводили вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, аким Первомайского района Максатбек Сазыкулов, коллектив Первомайского акимиата, жители, работники всех служб, а также организации, предприятия и хозяйствующие субъекты района. Участники посадили 7500 саженцев живой изгороди, очистили ирригационные сети, внутридомовые территории, парки, скверы и улицы района. По итогам вывезли 25 тонн мусора и очистили территорию площадью в 120 тыс. квадратных метров, посадили 430 лиственных и плодовых деревьев. Всего приняли участие 125 организаций, или 5340 горожан. Для вывоза мусора привлекли 11 единиц спецтехники.

По Ленинскому району на субботник вышли 1100 человек из 55 организаций. Горожане посадили 300 саженцев, 200 штук живой изгороди. Для вывоза образовавшегося мусора привлечено 9 единиц спецтехники.

Активными участниками субботника выступили коллективы Академии художеств, Международного университета Кыргызстана, Кыргызско-Турецкого университета "Манас", районного управления социального развития и районного центра образования, МП "Бишкексвет", школ, детсадов, сотрудников акимиата и МТУ.

Также на территории СШ №96 ученики, родители и коллектив посадили молодые деревья.

В Свердловском районе участвовали в нем 3700 человек. Они очистили 2150 погонных метров ирригационных сетей и посадили 469 саженцев деревьев. По результатам вывезли 37 тонн мусора.

В субботнике участвовали Кыргызпатент, Академия МВД, ГСИН, ТЭЦ Бишкека, МП "Бишкекасфальтсервис", МП "Бишкекское агентство ритуальных услуг", КРСУ, МП "Горлифт", ОАО "Телеком", Кабельная служба "Северэлектро", УГНС и Социальный фонд района.

В Октябрьском районе в уборке участвовали 2986 человек, вывезено 25 тонн мусора. Закреплённые территории убирали сотрудники ПЭУ "Бишкекводоканал", УГНС, УСР, ЦРЦО, Таможенной службы, образовательных учреждений, садиков, школ, вузов, мэрии, акимиата и МТУ.

Мэрия столицы благодарит каждого неравнодушного горожанина, который принял участие в общегородском субботнике.