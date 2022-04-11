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Погранслужба сообщила порядок пересечения госграницы с Казахстаном

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 11 апреля обстановка на кыргызско-казахстанском участке госграницы характеризуется как стабильная.

С 11 апреля текущего года сняты ограничения по пересечению государственной границы Казахстана в сухопутных пунктах пропуска с Кыргызстана.

Пограничная служба ГКНБ сообщает, что с 12 часов ночи 11 апреля граждане Кыргызстана начали пересекать госграницу через пункт пропуска "Ак-Жол-автодорожный" без оснований.

Граждане Кыргызстана могут пересечь кыргызско-казахстанскую границу через пункты пропуска "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный".

Порожние транспортные средства могут пересечь границу через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный".

При пересечении границы граждане Кыргызской Республики и иностранных государств должны иметь справку ПЦР-теста сданного за последние 72 часа или сертификат о вакцинации сроком не более 6 месяцев.

Пограничная служба ГКНБ сообщает, что граждане Кыргызстана, намеревающиеся въехать на территорию России через пункты пропуска Казахстана, должны уточнять информацию по вопросам въезда в посольстве России.

Информация по транзиту через Казахстан, а также по пересечению кыргызско-казахстанской границы иностранными гражданами будет сообщена дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/416665
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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