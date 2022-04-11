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Открываем рубрику: Лабиринты души

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Сегодня все мы переживаем совершенно новый этап жизни в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса. Разумеется, в новых условиях многие люди переживают тяжелейший стресс и напряжение, и в этой связи у некоторых из них может возникнуть потребность обсудить свои переживания и затруднения с профессиональным психологом. Мы решили открыть специальную рубрику "Лабиринты души", в которой психолог Мираида Тойчуева готова ответить на все вопросы наших читателей, единственное, она просит присылать вопросы с описанием конкретной жизненной ситуации. Свои вопросы читатели могут присылать на нашу страничку в Facebook либо на номер: 0777811308 (WhatsApp). Сегодня психолог расскажет о том, в каких ситуациях человек может помочь себя сам:

"Это применение эпизодического, а если возможно и систематического самоанализа, метод, который описала в своей книге американский психолог Карен Хорни. Суть состоит в том, чтобы человек проанализировал свои неврозы, осознал бы возможные причины своего невроза, который может выражаться, к примеру, в головных болях. Предположим, что человек пошел в кино с женой. И у него дико разболелась голова (или живот), хотя до фильма все было хорошо. Он задумывается о возможных причинах. Он может предположить, что она разболелась у него из-за того, что фильм не очень. Но вдруг понимает, что фильм не совсем плохой, но "тот, другой" фильм, на который он предпочел бы сходить, был бы лучше. И вдруг он осознает, что есть связь между "предпочел бы" и головной болью. Может, он уступил, когда выбирали фильм, искренне думая, что ничего страшного в этом нет. Он понимает, что таких ситуаций у него было много, когда он уступал. И находит связь между вытесненным гневом и своими головными болями. Если осознать причину и попытаться прийти к компромиссу с самим собой, быть честным с самим собой, то можно избавиться от таких поверхностных ситуационных неврозов, как, например, исчезновение головных болей. Но самоанализ требует отсутствия самообмана, т.к. человек склонен искажать вещи и ему тяжело быть сторонним наблюдателем и беспристрастно отвечать на возникающие вопросы. А вот глубокие неврозы лучше прорабатывать только с психотерапевтом. Ведь любая проясненная проблема автоматически ставит новую проблему".


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URL: https://www.vb.kg/416666
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, психология, Помощь
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