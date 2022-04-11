Пошаговая инструкция по записи детей в первый класс

В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, стартовала запись детей в первые классы школ. Пресс-служба Министерства образования предлагает пошаговую инструкцию для родителей и законных представителей по подаче заявления о зачислении ребенка в школу.
Прием детей школьного возраста в первый класс проводится через информационную систему mektep.edu.gov.kg на двух этапах. Первый этап: с 11 апреля до 27 июня – по месту прописки. Второй этап: с 27 июня до 10 сентября – по фактическому месту проживания.
Для подачи заявления заполните последовательно следующие сведения:
1. Укажите, кем вы приходитесь ребенку?
Отец;
Мать;
Законный представитель (при выборе этого пункта требуется прикрепить соответствующий документ).
2. Сведения о родителе/законном представителе ребенка:
Гражданство;
Персональный идентификационный номер (ПИН), ФИО, паспортные данные (серия, номер);
Номер мобильного телефона;
Основная электронная почта (куда поступает логин и пароль);
Дополнительная электронная почта (электронные почты необходимо для восстановления учетной записи);
Имеется/Не имеется льгота (при выборе этого пункта требуется прикрепить соответствующий документ).
3. Сведения о ребенке:
Персональный идентификационный номер (ПИН), ФИО, дата рождения, пол ребенка;
Серия, номер свидетельства о рождении;
4. Выбор школы:
По первому этапу:
По адресу прописки родителей в системе автоматически отображается соответствующая школа.
По второму этапу:
Желаемый язык обучения;
Область/город;
Заявитель может выбирать любую школу, при наличии свободных мест.
5. Просмотр заполненных сведений перед подачей заявления:
Перед подачей заявления требуется проверить на правильность заполненные в заявлении сведения;
После подтверждения вашего заявления на вашу электронную почту будет направлено уведомление об успешной подаче заявления для зачисления в школу.