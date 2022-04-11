Пошаговая инструкция по записи детей в первый класс

В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, стартовала запись детей в первые классы школ. Пресс-служба Министерства образования предлагает пошаговую инструкцию для родителей и законных представителей по подаче заявления о зачислении ребенка в школу.

Прием детей школьного возраста в первый класс проводится через информационную систему mektep.edu.gov.kg на двух этапах. Первый этап: с 11 апреля до 27 июня – по месту прописки. Второй этап: с 27 июня до 10 сентября – по фактическому месту проживания.

Как подать заявление?

Для подачи заявления заполните последовательно следующие сведения:

1. Укажите, кем вы приходитесь ребенку?

Отец;

Мать;

Законный представитель (при выборе этого пункта требуется прикрепить соответствующий документ).

2. Сведения о родителе/законном представителе ребенка:

Гражданство;

Персональный идентификационный номер (ПИН), ФИО, паспортные данные (серия, номер);

Номер мобильного телефона;

Основная электронная почта (куда поступает логин и пароль);

Дополнительная электронная почта (электронные почты необходимо для восстановления учетной записи);

Имеется/Не имеется льгота (при выборе этого пункта требуется прикрепить соответствующий документ).

3. Сведения о ребенке:

Персональный идентификационный номер (ПИН), ФИО, дата рождения, пол ребенка;

Серия, номер свидетельства о рождении;

4. Выбор школы:

По первому этапу:

По адресу прописки родителей в системе автоматически отображается соответствующая школа.

По второму этапу:

Желаемый язык обучения;

Область/город;

Заявитель может выбирать любую школу, при наличии свободных мест.

5. Просмотр заполненных сведений перед подачей заявления:

Перед подачей заявления требуется проверить на правильность заполненные в заявлении сведения;

После подтверждения вашего заявления на вашу электронную почту будет направлено уведомление об успешной подаче заявления для зачисления в школу.