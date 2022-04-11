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12 апреля в некоторых районах столицы не будет воды

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 12 апреля с 9 до 19 часов в центральной части столицы не будет воды.

Подачу воды прекратят в район, ограниченный улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса и линией железной дороги.

Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/416672
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, Бишкек
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