12 апреля в некоторых районах столицы не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 12 апреля с 9 до 19 часов в центральной части столицы не будет воды.

Подачу воды прекратят в район, ограниченный улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса и линией железной дороги.

Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.