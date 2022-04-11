Криштиану Роналду выбил телефон из рук мальчика с аутизмом.

Криштиану Роналду выбил телефон из рук ребенка, страдающего аутизмом. Инцидент произошел 9 апреля, когда футболист вместе с командой уходил с поля после матча между "Манчестер Юнайтед" и ливерпульским "Эвертоном". Мальчик, который болел за "Эвертон", снимал на телефон, как футболисты уходят, и опустил его, когда Роналду снял гетру с поврежденной ноги. Заметив камеру, игрок выбил телефон из рук ребенка. Мама мальчика рассказала изданию LiverpoolEcho, что ее сын впервые пришел на футбольный матч, а Роналду был его кумиром.

Мой сын снимал на видео, как игроки "Манчестер Юнайтед" уходят в подтрибунное помещение. После этого он опустил телефон пониже, увидев кровь на ноге Роналду, когда тот снял гетру. Джейк опустил телефон, чтобы посмотреть, что там такое, не произнес ни слова. Роналду шел мимо в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. На руке сына остался синяк. Я просто не могу поверить, что говорю об этом. Сын был очень расстроен, это полностью отбило у него желание снова идти на игру.

У него аутизм и диспраксия, а это был первый футбольный матч, который он посетил. Мы провели потрясающий день, но эти секунды все испортили. Мой сын постоянно говорил: "Там будет Роналду". Это его кумир. Я могла бы понять, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он только хотел рассмотреть рану. Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста, - вот мой взгляд как мамы.

Криштиану Роналду принес извинения за свое поведение в социальных сетях и предложил мальчику с мамой бесплатные билеты на футбольный матч.

Справляться с эмоциями всегда нелегко в такие трудные моменты, как тот, с которым мы столкнулись. Тем не менее, мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая любит красивую игру. Я хотел бы извиниться за свою вспыльчивость и, если возможно, пригласить этого болельщика посмотреть игру на "Олд Траффорд" в знак честной игры и спортивного поведения,- написал футболист в инстаграме.

Однако мать мальчика это не устроило - она заявила, что прощения он должен был просить лично у ее сына.

Отсутствие его извинений разозлило меня еще больше. Конечно, он попросил прощения, но он должен был попросить его у моего сына. Я была бы рада, если бы он узнал наши контакты и поговорил с нами. Я в шоке, что клуб не выпустил свое заявление по этому случаю. Если бы кто-то сделал нечто подобное на улице, его бы задержали, допросили,- цитирует ее слова The Telegraph. Она добавила, что ее сыну, который болеет за "Эвертон", не нужны билеты на матч "Манчестер Юнайтед".

Теперь с инцидентом будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Источник: spletnik.ru