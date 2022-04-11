Председатель Верховного суда встретился с омбудсменом

Пресс-служба Верховного суда сообщает, что состоялась встреча председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова с омбудсменом Атыр Абдрахматовой.

В приветственном слове председатель поздравил Атыр Абдрахматову с избранием на должность омбудсмена и пожелал успехов в столь ответственной работе.

В ходе встречи стороны затронули ряд актуальных вопросов, касающихся защиты прав человека, доступа к правосудию и возможности выработки совместных действий, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.

Атыр Абдрахматова сообщила, что с начала ее избрания омбудсменом прошел месяц, за короткое время она приняла около трехсот граждан, также активно ведет работу по мониторингу судебных заседаний.

По словам Атыр Абдрахматовой, больше половины вопросов обратившихся граждан не входят в компетенцию и правовой мандат омбудсмена. Она высказала предположение, что такая ситуация сложилась из-за неправильного понимания сути института. Омбудсмен предложила наладить более тесное взаимодействие и направить общие усилия на повышение эффективности защиты прав человека.

Замирбек Базарбеков отметил важность парламентского контроля омбудсмена за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, он выразил уверенность, что совместная работа могла бы стать отличным подспорьем в деле повышения эффективности деятельности акыйкатчы, доступа граждан к правосудию и укрепления доверия граждан к судебной системе.