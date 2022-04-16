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В Ботсаду идет имитация субботников, мусор не убирают, и деревья не сажают

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- Наталья Крайнова
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Читатели vb.kg сообщают, что в Ботанического саду Национальной академии наук много свободной земли, но ее не спешат засаживать деревьями.

"Все госорганы проводят субботники и сажают деревья в парках, где уже и без того достаточно деревьев. А в Ботсаде идет имитация субботников, собранный мусор долго не убирается, успевает снова развеяться ветром. А деревья вообще никто не сажает", - пишет читатель.

Он также добавляет, что со стороны улицы Ахунбаева и дороги, которая еще строится, очень много свободной площади.

"Если не засадить деревьями, какая-нибудь стройкомпания заберет", - опасается горожанин.


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URL: https://www.vb.kg/416676
Теги:
Бишкек, Ботанический сад, деревья в Бишкеке
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