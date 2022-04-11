Получи наушники в подарок к смартфону Tecno в O!Store

Покупай и получай подарки!

При покупке смартфона Tecno в магазинах O!Store вы получите фирменные наушники в подарок.

Смартфоны Tecno – это надежные устройства высокого качества на любой карман. Есть покруче с флагманскими техническими характеристиками, есть попроще для простых задач по оптимальной стоимости. У них стильный современный дизайн в стиле минимализма, яркий экран, мощный аккумулятор и достойные камеры.

Работай, развлекайся и сохраняй на память лучшие моменты жизни.

Есть рассрочка, которую можно оформить дистанционно. Работает бесплатная доставка смартфонов по Бишкеку. При заказе смартфонов на сайте ostore.kg вы получаете +20 ГБ скоростного интернета в подарок!

Заказать смартфоны, уточнить наличие нужной модели и другую подробную информацию можно на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

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Предложение действительно только с 10 апреля по 10 мая 2022 года во всех магазинах O!Store и на сайте ostore.kg.

Количество смартфонов и подарков ограничено. Товар сертифицирован.

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБКР № 037.