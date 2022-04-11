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Отстрел собак средь бела дня на глазах у детей. Жители Чолпон-Аты в шоке

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- Асия Канаева
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Минувшие выходные жители Чолпон-Аты будут помнить долго. Средь бела дня на глазах у детей здесь устроили массовый отстрел собак. Об этом vb.kg сообщили читатели.

В редакцию обратились возмущенные чолпонатинцы. В воскресенье в их родном городе состоялся отстрел собак. Люди с ружьями палили в беззащитных тварей днем у всех на глазах, не разбирая бродячее это животное или домашнее, просто случайно оказавшееся на улице.

- С тем, что численность бездомных животных нужно регулировать, никто не спорит. Но каким варварским образом это делается? Почему руководство города позволяет такое зверство?! – вопрошает местная жительница.

Большинство убитых животных были домашними. Немногие же бездомные опасности ни для кого не представляли. Дети постоянно кормили их, играли с дружелюбными псами. Но незнакомые взрослые люди пришли и безжалостно их расстреляли.

- Дети были просто в ужасе. Подходили к окровавленным любимцам, плакали. А взрослые стояли неподалеку и ждали, когда они отойдут, чтобы забрать и увезти куда-то убитых собак. Я уже не говорю про то, что пули могли задеть и детей! Как вообще такое возможно в XXI веке?! – возмущается женщина.


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URL: https://www.vb.kg/416679
Теги:
Иссык-Кульская область, отстрел, собаки, Чолпон-Ата, животные
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