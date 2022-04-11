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СБНОН обнаружила в доме у жителя Иссык-Кульской области нарколабораторию

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- Айжан Мамбеталиева
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СБНОН МВД выявлена и пресечена деятельность нарколаборатории по незаконному кустарному изготовлению наркотиков каннабисной группы.

По подозрению в совершении преступления задержали гражданина Т.А.

В ходе осмотра дома у гр. Т.А. проживающий в Иссык-Кульской области стражи порядка обнаружили складское помещение, оборудованное под нарколаборотарию по производству наркотической средств каннабисной группы, кроме того обнаружены и изъяты 100-литровая пластиковая бочка синего цвета, в котором находилось вещество зеленого цвета, со специфичесим запахом конопли, вес с упаковкой составил 26 килограмм наркотического вещества предположительно "гашиш", а также приспособления по изготовлению наркотических средств: сетка, лейка, ведро.

Далее, в кухне на подоконнике в пластиковом контейнере серого цвета обнаружено и изъято изготовленные в нарколаборатории наркотические средства "гашиш" общим весом 26 гр, забитые под спичечные коробки.

Общий вес изъятых наркотических средств составил 26 килограмм 026грамм.

Задержанный Т. А. водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся дальнейшие специальные следственные действия по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/416680
Теги:
МВД, наркотики, Бишкек
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