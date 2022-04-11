В Германии пес получил штраф за превышение скорости

Мужчина получил по почте конверт, в котором находился выписанный штраф за превышение скорости. К документу прилагалось фото его пса, сидящего за рулем. Об этом пишет The Dodo.

Хозяин собаки живет в Германии. Мужчина рассказал, что в своем почтовом ящике он обнаружил конверт со штрафом. А, открыв его, от удивления просто потерял дар речи. Причиной была вовсе не сумма штрафа (всего 50 евро), а фотография момента нарушения, сделанная дорожной камерой. На фото четко видно, что за рулем находился его питомец – собака внимательно смотрела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

Произошедшее объяснил племянник хозяина собаки. По его словам, обычно тот пристегивает животное и оно уже не может перемещаться по салону автомобиля свободно. Но в тот злополучный день он забыл это сделать, и собака прыгнула к нему на колени. Животное провело там буквально несколько секунд, но этого хватило для того, чтобы сделать снимок.

Племянник заметил, что дядя мог бы легко оспорить штраф, ведь доказательств тому, что за рулем был именно он, нет. Но законопослушный дядя сразу же его оплатил.