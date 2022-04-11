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Роза Айтматова презентовала в Бишкеке свою новую книгу

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- Айжан Мамбеталиева
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В одном из торгово-развлекательных центров столицы состоялась торжественная презентация книги Розы Торокуловны Айтматовой "Кат келди" ("Письмо пришло").

Книга посвящена биографии Ильгиза Торокуловича Айтматова, его нелегкой юности. Уже в 12-летнем возрасте он работал почтальоном в родном селе. Сельчане, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, ежедневно с нетерпением и одновременно с большой тревогой ждали появления почтальона. Ведь не всегда он приносил хорошие вести с фронта.

В презентации участвовала делегация военнослужащих из Департамента охраны и конвоирования СИН во главе с зампредседателя Общественного объединения "Сый Урмат", майором Чокуевым С.С.

Сатынды Сарыгулович произнес поздравительную речь от имени всего личного состава ДОК и ветеранов "Сый-Урмат", а также подарил Розе Айтматове свою картину "Творчество Айтматова Ч.Т."

Роза Торокуловна с большой благодарностью приняла подарок и обещала, что эта картина займёт достойное место в доме-музее Чынгыза Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/416683
Теги:
ГСИН, Чингиз Айтматов
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