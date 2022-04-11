Всемирный банк выделит 50 млн долларов на поддержку Баткенской области

В Кыргызстане депутаты Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша сегодня, 11 апреля, рассмотрели проект соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Всемирным банком) по "Второму проекту экономического регионального развития в Баткенской области", сообщает пресс-служба ЖК.

Информацию по рассматриваемому вопросу представил первый заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов. Он отметил, что в рамках проекта Всемирный банк выделяет 50 млн долларов на восстановление и социально-экономическое развитие Баткенской области.

"Половина средств будет предоставлена в виде гранта, другая половина представляет собой кредит под 0,75% и сроком погашения в течение 38 лет и 6-летним периодом отсрочки платежей", - сказал докладчик, добавив, что второй проект регионального экономического развития будет осуществляться в течение шести лет до 2027 года Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС).

Замминистра подчеркнул, что проект направлен на улучшение инфраструктуры и государственных услуг, увеличение доходов за счет производства и продажи конкурентной сельскохозяйственной продукции, а также расширение возможностей трудоустройства за счет развития предприятий малого и среднего бизнеса.

Председатель комитета Чингиз Айдарбеков предложил повременить с принятием решения, указав на необходимость тщательного изучения эффективности деятельности АРИС по первому проекту экономического регионального развития в Баткенской области.

По итогам обсуждения авторы отозвали проект на доработку.