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800 тысяч ярких цветов-однолетников высадят на столичных клумбах

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" начало посадку первых однолетних цветов на столичных клумбах.

Сальвия, тагетес, петуния и ещё много других красивых предвестников лета уже начали высаживать на площади Победы, пересечении улиц Байтик-Баатыра - Ахунбаева, улице Малдыбаева и в других частях города.

Клумбы будут наполнены композициями в виде национального орнамента, звезд, а также символичных дат. Эскизы клумб составляются ландшафтными дизайнерами "Бишкекзеленхоза".

В столичном муниципалитете отмечают, что в этом году в городе высадят 800 тысяч однолетних цветов. Основным преимуществом красивоцветущих однолетников является способность всего за один сезон проходить весь цикл вегетации, радуя взгляд пышным цветением в течение всего лета.

Мэрия столицы просит горожан бережно относиться к цветам и не портить их. При малейшем подозрении на кражу цветов просим обращаться в милицию.


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URL: https://www.vb.kg/416685
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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