На кыргызско-казахской границе пресекли провоз крупной партии золота

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол-автодорожный" пресекли попытку незаконного провоза крупной партии золотых изделий и 6,5 миллионов рублей из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ КР.

По данным управления, на КПП "Ак-Жол-автодорожный" прибыли две автомашины Мерседес-Бенц Спринтер под управлением граждан Кыргызской Республики К.М., 1987 г.р., и А.Ж.у., 1991 г.р.

"В ходе досмотра пограничный наряд обнаружил в автомашинах картонные коробки и пакеты, обмотанные скотчем. На вопрос о том, что находится в коробках и пакетах водители затруднились ответить.

При вскрытии коробок и пакетов пограничники обнаружили золотые изделия (кольца, серьги, цепочки, цепочки с кулонами и браслеты) без соответствующих документов.

Также были обнаружены денежные средства – 6,5 миллионов российских рублей.

После оформления соответствующих документов задержанные водители, золотые изделия и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".