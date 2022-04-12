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Таджибаев: Горняки также возмущены предложением Соцфонда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Работники горнодобывающей отрасли возмущены предложением Социального фонда КР об отмене досрочных пенсий. Соответствующее заявление сделал председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев:

"Кроме этого, горняки и металлурги также не согласны с отменой выплаты пенсий работающим пенсионерам и повышения возраста выхода на пенсию. В адрес Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана и профсоюзных комитетов отрасли поступают многочисленные обращения от работников с обеспокоенностью и возмущениями в связи с предлагаемой пенсионной реформой.

В настоящее время работники, занятые на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 работ, профессий, выходят на пенсию по достижении 53 лет мужчины и по достижении 48 лет женщины, а занятые на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 – в 58 и 53 года соответственно.

Согласно данным Нацстаткомитета КР, в настоящее время средняя продолжительность жизни кыргызстанцев составляет 67 лет мужчин и 75 лет – женщин. Согласно исследованиям экспертов, продолжительность жизни работников, занятых в особо опасных и вредных условиях труда, меньше среднестатистического на 10 лет и составляет 57-58 лет. Вредные факторы могут вызвать профессиональное заболевание, снижение работоспособности, привести к нарушению здоровья и соответственно уменьшает продолжительность жизни человека. Это такие факторы, как загазованность, шум, вибрация, резкое изменение температурных режимов и атмосферного давления, применение взрывоопасных, отравляющих, химических веществ и т.п.

Следовательно, многие горняки, шахтеры, металлурги, занятые в особо вредных и тяжелых условиях, не доживают даже до общеустановленного пенсионного возраста. При этом работники горнодобывающей отрасли осуществляют значительные отчисления в Социальный фонд, на пенсионные счета и практически не пользуются пенсионным страхованием. А достигшие соответствующего возраста получают мизерную пенсию. В связи с чем вынуждены работать. Отмена выплаты честно заработанных пенсий работающим в частных организациях пенсионерам крайне несправедлива и дискриминационна.

В связи с чем считаем недопустимым ухудшение условий пенсионного обеспечения, а по вопросу проведения реформы пенсионной системы предлагаем организовать общественные слушания, провести более глубокие исследования, анализ возможных последствий, учесть мнение всех сторон и в первую очередь плательщиков страховых взносов, кыргызстанцев", - сказал глава Профсоюза горняков.


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URL: https://www.vb.kg/416705
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан
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