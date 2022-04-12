Абдыгул Чотбаев: Инициатива Соцфонда - диверсия против политики президента

Генерал-полковник запаса Вооруженных сил КР и председатель Организации ветеранов войны в Афганистане Абдыгул Чотбаев прокомментировал инициативу Соцфонда не выплачивать пенсии работающим гражданам, в том числе и военнослужащим.

- Предложение представителя Соцфонда лишить работающих военных пенсионеров пенсии - в корне неправильное. Это подрыв политики президента Кыргызстана и оскорбление для всех ветеранов Вооруженных сил, а также принижение роли действующих военнослужащих, а самое главное - подрыв национальной безопасности страны. Ветераны офицеры просто возмущены! Работники Соцфонда вообще не в курсе сути военной службы, не в курсе проблем ветеранов. Не от хорошей жизни ветераны ищут работу. Ко мне часто обращаются коллеги за помощью по самым разным вопросам и с просьбой помочь найти работу. Стране должно быть стыдно за такое. Государство начинается с уважения к армии, военнослужащим, поскольку мы всегда были плотью и кровью его, мы всегда были вместе во всех ситуациях.

А что получается? Вы знаете, где у нас находится кладбище героев Вооруженных сил? Думаю, нет. Был "афганский" клочок на Юго-Западном кладбище, где хоронили "афганцев", а теперь умирают ветераны Вооруженных сил, а похоронить их негде. Или через коррупционные схемы.

Кого вы хотите лишить пенсий? Ветеранов, которые переживают, что их семьям не на что будет их похоронить? Они просят выделить им кусочек земли, чтобы все там были равны, чтобы государство поставило после смерти над могилкой обычный простой камень с воинским званием и именем. И чтобы лежали они вместе со своими боевыми товарищами, сослуживцами. А вы пенсию отобрать - издевательство и презрение к ратному труду военных, господа представители Соцфонда, - заявил Чотбаев.

Генерал-полковник уверен, что ветераны со своим опытом, как никогда, нужны государству. По его словам, у командного состава - опыт работы колоссальный, умение анализировать и видеть ситуацию.

"Пока они служили и мотались по гарнизонам, их семьи мыкались от безденежья. Но они все равно выжили и остались в армии в самое трудное перестроечное время, когда солдат нечем было кормить. Они и в Баткене собой страну защитили, и всегда оставались верны присяге и стране. И выходить на пенсию - обуза для семьи, а после смерти - одни расходы? А как же уважительное отношение к армии? Недомыслие или намеренное предательство и расшатывание армии Кыргызстана?

И в голове не укладывается, почему Соцфонд делает такие заявления - это диверсия против политики президента? Что-то здесь не так, показуха. Увеличивать надо пенсии и зарплаты военнослужащим, а не уменьшать в нашей сложной политической ситуации. У генералов нормальная зарплата, но, как командир, я привык отвечать и за своих подчиненных. Поэтому считаю, что представители Соцфонда должны извиниться перед офицерами, работающими сейчас в армии. Ведь они подняли настоящий бум непроверенной информацией - многие теперь думают, что зарплаты и пенсии у военных заоблачные, а это не так. Волнуются семьи, военные. Прежде чем что-то озвучивать, пусть помнят, что и сейчас ветераны несут службу, консультируют, воспитывают личный состав - несут службу Родине. И подвергать их и их семьи волнениям - недопустимо. И тем более вбрасывать в общество вирус сомнения в правомерности, стойкости, честности - просто стыдно. Они должны чувствовать, что и общество, и государство их поддерживают. Я думаю, наш народ понимает и уважает армию, поддерживает шаги президента по улучшению жизни военных. И так будет всегда", - добавил он.

Гвардии полковник запаса Абдыганы Маманов из своих 64 лет 32 года провел в армии, и поэтому он не понаслышке знает о всех трудностях военнослужащих. .

"Военнослужащие несут службу в тяжелых условиях высокогорья, без выходных, круглые сутки. Давая присягу, люди сознательно отдают себя Родине, службе. В любых погодных условиях, будь то снег, дождь, морозы, жара, они выполняют поставленные задачи. И то, что наши военнослужащие дело свое знают, - показали действия наших военных в Баткене.

Моя биография показательна для многих, кто сейчас на пенсии, но продолжает служить. Мне пришлось служить в Афганистане, России и потом в Кыргызстане. Также я побывал в составе голубых касок, меня пригласили для создания национальной гвардии. Горжусь, что удалось создавать это элитное подразделение. Баткен прошел как все. Так вот, любой офицер не от хорошей зарплаты подрабатывает. Плюс есть ответственность и желание помогать воспитывать и обучать молодых.

Заявление Соцфонда неуместно, способно нанести вред стране. Президент уделяет внимание материально-техническому обеспечению армии, и выступление Соцфонда мы рассматриваем как заявление против политики президента и государства. Подстава вражеских агентов для того, чтобы развалить армию Кыргызстана.

Многие молодые офицеры и солдаты по квартирам мыкаются, которые сами оплачивают. В дальних гарнизонах для жен работы нет, детей некуда определить, приходится оставлять родственникам. Жены не всегда справляются - уходят, а те, кто остается, наравне с мужьями несут тяготы военной службы. А их хватает - это постоянные стрессы: стрельбы, учения, горные условия, часами на морозе. За годы накапливается букет заболеваний. Каждый месяц собираем средства на лечение тяжелых заболеваний своим сослуживцам, сейчас вот офицер запаса на гемодиализе. Он в Нацгвардии служил, нес службу по охране объектов в тяжелых условиях. Врачи говорят, что организм устает быстро, когда находится в постоянной боевой готовности. Потому и стареют военные быстрее - болеют много и после выхода на пенсию умирают быстрее

Самое главное, опыт ветеранов Вооруженных сил бесценен. Например, мой первый инструктор по прыжкам Табылды Окошев до сих пор в строю. Он до сих пор обучает молодые кадры, и именно он создавал парашютно-десантную службу в Национальной гвардии КР. Его знают во всем мире.

Полковник Сайфутдин Азизов - единственный летчик-снайпер в Кыргызстане. Высочайшая степень профессионального признания. Он дважды был в Афгане, где выжил, и у него больше всех в Вооруженных силах наград за боевые операции. Он до сих пор в строю. И все мы продолжаем работать с молодыми ради того, чтобы они могли, если придется, суметь выполнить свою задачу не то что на 100, а на все 300 процентов. Видевшие войну - не хотят войны.

А вы у них хотите отобрать пенсию? У людей, преданных армии и народу? Ради чего? Нас учили быть настоящими офицерами - быть грамотными специалистами и всегда говорить правду. И мы говорим: такое заявление - предательство интересов народа и армии, президента, государства", - отметил Маманов.