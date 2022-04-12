В Бишкеке обсудят угрозы от биолабораторий для постсоветских стран

В Бишкеке пройдет международный круглый стол с участием экспертов дискуссионного клуба "Пикир", который пройдет 13 апреля этого года в конференц-зале отеля "Плаза".

"В ходе дискуссии планируется обсудить цели и задачи биологических лабораторий на территории Украины, работавших по программам Пентагона, проанализировать возможные угрозы, исходящие от американских биолабораторий, для стран постсоветского пространства.

Также планируется выработка экспертных рекомендаций государственным и общественным институтам по обеспечению биологической безопасности Кыргызстана и стран-союзников", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.