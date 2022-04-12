Погода
$ 87.00 - 88.00
€ 94.07 - 95.07

В Бишкеке обсудят угрозы от биолабораторий для постсоветских стран

118  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке пройдет международный круглый стол с участием экспертов дискуссионного клуба "Пикир", который пройдет 13 апреля этого года в конференц-зале отеля "Плаза".

"В ходе дискуссии планируется обсудить цели и задачи биологических лабораторий на территории Украины, работавших по программам Пентагона, проанализировать возможные угрозы, исходящие от американских биолабораторий, для стран постсоветского пространства.

Также планируется выработка экспертных рекомендаций государственным и общественным институтам по обеспечению биологической безопасности Кыргызстана и стран-союзников", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416710
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  