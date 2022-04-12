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В Бишкеке налоговики изъяли более 2 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдовых мероприятий выявили и пресекли незаконную реализацию табачных изделий без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В частности, в городе Бишкеке выявлен факт реализации 1500 пачек сигарет без акцизных марок зарубежного производства, в Узгенском районе Ошской области – 836 пачек.

У предпринимателей отсутствовали все разрешительные документы на реализуемую продукцию (декларация о соответствии, товаротранспортная накладная, счет-фактура и др.).

Из незаконного оборота изъято 2 тысячи 336 пачек сигарет.

В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/416711
Теги:
ГНС, табак, Кыргызстан
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