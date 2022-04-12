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В ходе рейда "Скотокрад" в Ошской области раскрыто 24 преступления

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В ходе проведения рейда "Скотокрад" на территории Ошской области раскрыто 24 преступления. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По данным пресс-службы, комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под кодовым наименованием "Скотокрад" прошел 8 по 10 апреля 2022 года.

"В ходе проведения операции на местах сотрудниками ОВД были организованы оперативно-поисковые группы по отработке мест сбыта скота, территорий скотных рынков и других мест.

В целях пресечения каналов сбыта похищенного скота возле скотных рынков работали передвижные посты, осуществлялась работа по выявлению мест незаконного убоя. В каждом РОВД сотрудники милиции работали в составе мобильных поисковых групп.

В период проведения оперативно-профилактических мероприятий "Скотокрад" на территории области по линии уголовного розыска раскрыто 24 преступления, среди которых кража имущества, мошенничество, грабеж, угон, в том числе установлено местонахождение двух без вести пропавших лиц и местонахождение гражданина, находящегося в розыске за совершение кражи.

Сотрудниками райотделов милиции проведены профилактические мероприятия на крупных скотных рынках, расположенных на территории Кара-Сууйского района, с.Учкун, Ноокатского района, с.Барын, Узгенского района, с.Красный Маяк, а также проводились разъяснительные работы в убойных цехах, местах продажи мясных изделий в целях предупреждения и пресечения фактов скотокрадства на территории Ошской области.

Отработано 80 мест вероятного сбыта похищенного скота, в том числе скотные рынки, убойные цеха, мясные лавки, занимающиеся сбытом мясной продукции, а также места покупки и переработки кожи животных. Проверялась причастность ряда лиц, в том числе ранее судимых, к совершению подобных преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/416712
Теги:
Ошская область, скотокрадство, Кыргызстан
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