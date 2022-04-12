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В Кыргызстане введен временный порядок по операциям с казахстанским тенге

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане введен временный порядок по операциям с казахстанским тенге. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка КР.

Сообщается, что в целях обеспечения экономической безопасности КР и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, правлением Национального банка от 11 апреля 2022 года принято постановление о внесении изменений в постановление "О временном порядке по проведению операций с казахским тенге коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями Кыргызской Республики" от 18 марта 2022 года № 2022-П-09/16-1-(БС).

Согласно постановлению требования по установлению курса покупки казахского тенге (применение коэффициента взвешивания риска в размере не более 70 процентов) не распространяются на операции коммерческих банков КР по покупке безналичного казахского тенге у лиц, занимающихся экспортом товаров, работ и услуг на территорию Казахстана на основании экспортных контрактов.

Обменный курс казахского тенге по отношению к сому свободно определяется (на договорной основе) между коммерческим банком и лицами, занимающимися экспортом товаров, работ и услуг на территорию Казахстана на основании экспортных контрактов.


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URL: https://www.vb.kg/416714
Теги:
Казахстан, деньги, Национальный Банк
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