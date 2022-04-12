ВОЗ предупреждает о заразности новых подвидов мутаций коронавируса

Во Всемирной организации здравоохрнения изучают новые подвиды омикрон-штамма, передает Deutsche Welle.

Согласно данным издания, в организации проводят мониторинг двух новых подвидов коронавирусного штамма омикрон. В ВОЗ заявили, что включили в свой список для оценки штаммы BA.4 и BA.5, чтобы выяснить, являются ли они более заразными.

"ВОЗ начала отслеживать новые подвиды из-за дополнительных мутаций, которые нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы понять их влияние на потенциал иммунной защиты", - говорится в заявлении.

Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 в мире пока не завершилась. Он отметил, что число сообщений о смертях от COVID-19 за последнюю неделю оказалось самым низким за два пандемийных года, однако вирус очень заразен и "продолжает эволюционировать".

"Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно", - сообщил Гебрейесус.

В то же время из-за ослабления коронавирусных ограничений инфекция может быстрее распространяться, что, в свою очередь, может привести к возникновению новых штаммов.

"Равный доступ к вакцинации большей части групп риска остается самым мощным инструментом, который имеется у нас для спасения жизней", - подчеркнул глава ВОЗ.