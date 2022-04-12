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Раскрыты необычные детали свадебного платья жены сына Бекхэма

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- Айжан Мамбеталиева
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Журнал Vogue сообщил необычные детали свадебных образов сына Дэвида Бекхэма Бруклина и его жены Николы Пельтц, церемония бракосочетания которых состоялось 9 апреля в США. Подробности опубликованы на сайте издания.

Невеста выбрала для торжества платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по ее запросу. Мать девушки Клаудия Пельтц добавила к наряду аппликацию от дурного глаза (Evil eye) в качестве талисмана, а также секретное послание, которое команда Valentino вышила на платье синей нитью.

В апреле сообщалось, что празднование свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов. Известно, что пара устроила две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую.


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URL: https://www.vb.kg/416720
Теги:
США, свадьба, в мире
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