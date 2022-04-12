Раскрыты необычные детали свадебного платья жены сына Бекхэма

Журнал Vogue сообщил необычные детали свадебных образов сына Дэвида Бекхэма Бруклина и его жены Николы Пельтц, церемония бракосочетания которых состоялось 9 апреля в США. Подробности опубликованы на сайте издания.

Невеста выбрала для торжества платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по ее запросу. Мать девушки Клаудия Пельтц добавила к наряду аппликацию от дурного глаза (Evil eye) в качестве талисмана, а также секретное послание, которое команда Valentino вышила на платье синей нитью.

В апреле сообщалось, что празднование свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов. Известно, что пара устроила две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую.