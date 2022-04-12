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Компания Nokia прекращает деятельность в России

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- Дарья Таирова
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Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia ("Нокиа") прекращает деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в распространенном заявлении финской компании, размещенном во вторник на ее сайте. Передает ТАСС.

Причиной ухода с российского рынка называется военная операция РФ на Украине.

"Для компании Nokia стало ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. <...> Мы можем объявить, что уходим с российского рынка", - сказано в коммюнике.

В компании также отметили важность обеспечения бесперебойного потока информации и доступа к сети интернет на территории России.

"Когда мы уйдем [с российского рынка], мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", - отметили в компании.

Некоторое время назад финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia, чьими клиентами в РФ являлись МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "Теле2", прекратил поставки оборудования в Россию.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.


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URL: https://www.vb.kg/416721
Теги:
Интернет, Россия
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