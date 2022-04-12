Мэрия Бишкека объявила конкурс на лучший городской проект

Мэрия Бишкека с 1 апреля объявила конкурс на лучший городской проект. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
"Конкурс проведут до 1 июня 2022 года в целях широкого вовлечения горожан и организаций в создание благоприятной городской среды, выявления лучших инструментов стимулирования для решения актуальных задач города, а также создания системного механизма внедрения лучших практик и инициатив.
Заявки на участие в конкурсе принимаются как от индивидуальных лиц, так и инициативных групп, а также коммерческих и некоммерческих организаций. От одного заявителя принимается один проект.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- заявку на участие в конкурсе по форме;
- презентацию проекта в формате Microsoft Power Point;
- бюджет проекта, информацию о собственном вкладе (если имеется);
- согласие на обработку персональных данных;
- к описанию проекта могут быть приложены иллюстрации, схемы расчета, отзывы.
Участникам, занявшим призовые места в конкурсе, вручат денежные сертификаты:
- 1-е место – 100 тысяч сомов (2 места);
- 2-е место – 80 тысяч сомов (2 места);
- 3-е место – 50 тысяч сомов (2 места).
Конкурсные заявки оценят по критериям:
1) актуальность темы проекта, новизна идеи;
2) обоснованность проекта, которая включает определение общих и специальных целей, целевой аудитории или сектора, для которых предназначен проект, предпосылки (причины инициирования) проекта (в связи с чем появилась эта идея), проблемы, которые будут решаться от реализации проекта;
3) реализуемость проекта (определение соотношения предполагаемых затрат и ожидаемых преимуществ от выполнения проекта, анализ рисков – правовых, временных, ресурсных);
4) наличие плана действий по реализации проекта, соответствующего целям и ожидаемым результатам;
5) описание бюджета проекта;
6) инвестиционная привлекательность проекта (нужно также дать расшифровку).
Дорогие горожане! Мэрия столицы приглашает вас поучаствовать в конкурсе.
Заявки принимаются департаментом экономики и инвестиций при мэрии г. Бишкек по адресу: проспект Жибек Жолу №328, телефоны для справок: (0312) 66-08-94, (0312) 66-09-31".