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На 3D-принтере напечатали роборуку, способную различать предметы на ощупь

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- Асия Канаева
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Ученые из Бристольского университета в Великобритании создали роборуку с чувствительным кончиком пальца. Об этом сообщает bristol.ac.uk.

Палец напечатали на 3D-принтере. Он имитирует строение человеческой фаланги. Благодаря этому факту, искусственная подушечка пальца может различать на ощупь гладкие и ребристые предметы. Авторы считают, что их изобретение в дальнейшем поможет улучшить качество роботов и протезов для рук.

Кончик пальца роборуки покрыт выпуклостями, похожими на кончик булавки. Они имитируют человеческие сосочки дермы, которые отвечают за осязание. Разработанный кончик пальца может генерировать искусственные нервные сигналы, похожие на настоящие. Правда, пока он еще плохо чувствует мелкие детали. Но ученые уверены, что смогут решить эту проблему.


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URL: https://www.vb.kg/416726
Теги:
Великобритания, технологии, в мире, робот
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