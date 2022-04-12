Подполковник милиции в отставке подарила книги воинской части № 7412

В преддверии 80-летнего юбилея воинской части № 7412 произошло знаменательное событие. Подполковник милиции в отставке, член объединения ветеранов ВВ МВД и ДОК СИН "Сый-Урмат" Татьяна Холодова подарила библиотеке родной части 800 книг редких изданий из своей семейной коллекции.

Командование части и президиум ОО "Сый-Урмат" выразили ей огромную благодарность за ценный подарок.

Пресс-служба СИН отмечает, что их коллега, финансист по профессии, служила в департаменте охраны и конвоирования с 1993-го по 2003 год, затем в УВД и ГИБДД. Она обладатель многих ведомственных наград и признана одним из лучших специалистов в области финансов.

Татьяна Владимировна вышла в отставку в 2016 году и в свободное время увлекается чтением книг из своего богатого собрания, часть которого она и передала для военнослужащих ДОК.

Надеемся, другие пенсионеры в погонах подхватят эту инициативу и тоже внесут свою лепту в образование и воспитание молодых бойцов.