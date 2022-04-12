Эрлан Абдылдаев стал послом Кыргызстана в Таджикистане

Эрлан Абдылдаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ о новом назначении Абдылдаева Эрлана Бекешовича подписал Садыр Жапаров.

Напомним, что в нынешнем феврале своим указом президент освободил Эрлана Абдылдаева от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия, чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Норвегия, Королевстве Дания, Королевстве Швеция, Святом Престоле и Республике Польша по совместительству с резиденцией в городе Берлине.