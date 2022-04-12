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Эрлан Абдылдаев стал послом Кыргызстана в Таджикистане

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- Анастасия Карелина
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Эрлан Абдылдаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ о новом назначении Абдылдаева Эрлана Бекешовича подписал Садыр Жапаров.

Напомним, что в нынешнем феврале своим указом президент освободил Эрлана Абдылдаева от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия, чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Норвегия, Королевстве Дания, Королевстве Швеция, Святом Престоле и Республике Польша по совместительству с резиденцией в городе Берлине.


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URL: https://www.vb.kg/416732
Теги:
назначение, президент, Садыр Жапаров
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