МИД Кыргызстана напомнил перечень стран с упрощенным порядком получения виз

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики напоминает о действии упрощенного порядка получения туристических виз Кыргызской Республики гражданами следующих государств:

Республики Индия; Народной Республики Бангладеш; Исламской Республики Пакистан; Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка; Алжирской Народной Демократической Республики; Арабской Республики Египет; Иорданского Хашимитского Королевства; Ливанской Республики; Королевства Марокко; Федеративной Демократической Республики Непал; Тунисской Республики.

Согласно постановлению правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня иностранных государств, на граждан которых распространяется упрощенный визовый режим" от 7 февраля 2009 года №87 (в редакции постановления кабинета министров КР от 8 июля 2021 года №66), граждане вышеуказанных стран – владельцы резидент-карт стран Персидского залива, а именно Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовской Аравии, Государства Кувейт, Государства Катар, Государства Бруней-Даруссалам, Султаната Оман и Королевства Бахрейн, имеют возможность получить туристическую категорию визы Кыргызской Республики в упрощенном порядке на основании личного обращения в дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики, а также непосредственно по прибытию в Кыргызскую Республику в Визовом пункте МИД КР в международном аэропорту "Манас"".