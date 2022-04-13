Погода
$ 86.22 - 87.22
€ 94.07 - 95.07

МИД Кыргызстана напомнил перечень стран с упрощенным порядком получения виз

218  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики напоминает о действии упрощенного порядка получения туристических виз Кыргызской Республики гражданами следующих государств:

  1. Республики Индия;
  2. Народной Республики Бангладеш;
  3. Исламской Республики Пакистан;
  4. Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка;
  5. Алжирской Народной Демократической Республики;
  6. Арабской Республики Египет;
  7. Иорданского Хашимитского Королевства;
  8. Ливанской Республики;
  9. Королевства Марокко;
  10. Федеративной Демократической Республики Непал;
  11. Тунисской Республики.

Согласно постановлению правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня иностранных государств, на граждан которых распространяется упрощенный визовый режим" от 7 февраля 2009 года №87 (в редакции постановления кабинета министров КР от 8 июля 2021 года №66), граждане вышеуказанных стран – владельцы резидент-карт стран Персидского залива, а именно Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовской Аравии, Государства Кувейт, Государства Катар, Государства Бруней-Даруссалам, Султаната Оман и Королевства Бахрейн, имеют возможность получить туристическую категорию визы Кыргызской Республики в упрощенном порядке на основании личного обращения в дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики, а также непосредственно по прибытию в Кыргызскую Республику в Визовом пункте МИД КР в международном аэропорту "Манас"".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416740
Теги:
виза, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  