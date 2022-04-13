В Лондоне уточнили условия привлечения кыргызстанцев на сезонные работы

Посол КР в Великобритании Улан Джусупов встретился с Директором британской рекрутинговой компании "AGRI-HR" Ян-Виллем Наребутом, занимающейся набором работников для временного трудоустройства на фермах Великобритании по государственной программе сезонных сельскохозяйственных работников (SWP).

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в вопросах привлечения граждан Кыргызской Республики на временные работы, а также возможность увеличения с 2023 года выделяемой квоты на привлечение наших граждан на сельскохозяйственные работы в Великобритании до 2-3 тысяч человек.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации совместной встречи первой группы граждан КР, прибывающей на сезонные работы в Великобританию в конце мая т.г., а также посещения одного из фермерских хозяйств Англии в целях ознакомления с условиями проживания, организацией работы и другими аспектами жизни наших сограждан в период сезонной трудовой деятельности.

Справочно:

16 марта 2022 года состоялось подписание Соглашения между Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и британской компанией "AGRI HR" о предоставлении гражданам КР возможности участия в государственной программе Великобритании по набору на сезонные работы. Выделяемая квота на 2022 год для Кыргызской Республики составляет 1000 человек.

Заполнить заявление на отбор, получить подробную информацию и узнать условия работы можно на официальном сайте компании "Agri-HR".