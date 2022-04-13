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Двое граждан КР пострадали в результате обстрела со стороны Таджикистана

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- ВБ
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Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщает, что 12 апреля 2022 года в результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Лейлекский Центр общеврачебной практики поступили двое пострадавших с диагнозом: осколочное ранение (один гражданский, один военный). В данное время один пострадавший (военный) находится в стационаре, проведена первичная хирургическая обработка, состояние средней тяжести.

Второй пострадавший после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, что вчера 12 апреля 2022 года, произошел повторный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.


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URL: https://www.vb.kg/416742
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Минздрав
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