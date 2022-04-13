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Из приграничных сел Баткенской области эвакуировали жителей

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- Наталья Крайнова
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В связи с ситуацией на кыргызско-таджикском участке государственной границы 12 апреля 2022 года около 19.20 часов в Лейлекском районе Баткенской области жители были эвакуированы в дома родственников и близких, а также в пункты временного размещения. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Всего по Баткенской области эвакуировано и размещено 644 человека (53 мужчины, 246 женщин, 345 детей), из них 50 вернулись домой.

На этот час МЧС подготовило в области 13 пунктов временного размещения на 1700 мест.

Жители сел Достук, Арка, Борбордук, Жаштык, Максат Джаны-Жерского айылного округа Лейлекского района эвакуированы в села Маргун и Бешкент. Жители сел Интернационал, Кулунду, Раззаков, Ак-Арык, Булак-Баши эвакуированы в город И. Раззакова, жители поселка Эскиоочу эвакуированы на временные пункты в поселке Лайли.

В Баткенском районе жители села Орто-Боз Ак-Татырского айылного округа эвакуированы в село Ак-Татыр, жители сел Ак-Сай и Самаркандек размещены в город Баткен и село Рават.

Напомним, что вчера 12 апреля 2022 года произошел повторный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.


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URL: https://www.vb.kg/416748
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты
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