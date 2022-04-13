В КР за 3 месяца по жилищным кооперативам возбуждено 73 уголовных дела

В Кыргызстане за 3 месяца по фактам деятельности жилищных кооперативов на рынке недвижимости возбуждено 73 уголовных дела, имеется также 2 уголовных дела, расследуемых с прошлого года. В настоящее время в суд для дальнейшего разбирательства направлено 37 материалов уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Прекращено производство по 17 делам, это в связи с тем, что материалы дела подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. По остальным фактам расследование продолжается, 77 уголовных дел объединены в одно производство, кроме того, имеются обращения 30 граждан, по которым осуществляется проверка.

По предварительным данным, число пострадавших составляет 139 человек. Общий материальный ущерб составляет более 66 млн. 641 тысяч сомов.

По городу Бишкеку возбуждено 37 уголовных дел по фактам деятельности кооператива "Белый дом КейДжи". Причиненный материальный ущерб составляет 11 миллионов сомов. Подозреваемый директор кооператива заключен под стражу.

По городу Ошу по фактам деятельности кооператива "Ордо-Мурас" было возбуждено 17 уголовных дел. В настоящее время уголовное дело прекращено на основании ст.27 ч.1. п.2 УПК КР

По фактам деятельности кооператива "Биринчи турак жай" в настоящее время расследуется 1 уголовное дело, причиненный ущерб составляет более 16 миллионов сомов. С заявлением обратились более 30 граждан. Назначены соответствующие экспертизы.

Также следственной службой МВД КР ведется расследование 19 уголовных дел по фактам деятельности кооператива S-Line. 40 уголовных дел объединены в одно производство, материальный ущерб, по предварительным данным, оценивается в более чем 35 миллионов 400 тысяч сомов. С заявлением в милицию обратились 54 граждан.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по факту деятельности кооператива "Ихсан Групп ЛТД". Ущерб устанавливается.