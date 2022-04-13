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В "Галерее М" пройдет персональная выставка Халиды Шимовой

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке в филиале "Галереи М" и АртХолле при ней 14 апреля открывается персональная выставка известной художницы Халиды Шимовой. На открытии наша талантливая соотечественница представит публике также новую книгу со своими иллюстрациями.

Живописец, выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников Кыргызстана, лауреат первой премии международного фонда "Тюрксой", обладатель золотой медали Международной выставки в Нью-Йорке на этот раз вниманию горожан и гостей нашего города на этот раз представляет более полусотни новых произведений. Это широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке.

Гости вечера увидят и новую книгу Шимовой "Радуга. Зарисовки дунганского этноса". Это издание с яркими иллюстрациями можно будет приобрести здесь же.

Герои Халиды Шимовой – дети и простые люди. Они живут в особом сказочном мире художницы.

Работы Шимовой очень позитивны. Глядя на ту или иную ее картину, будто заряжаешься положительной энергией автора.

Посетить персональную выставку Халиды Шимовой можно до 7 мая.

Филиал "Галереи М" находится в ЦУМ-2 "Айчурок", 4-й этаж/413 и АртХолл.


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URL: https://www.vb.kg/416754
Теги:
выставка, художник, Бишкек
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