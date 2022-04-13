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Сотрудники "Кадастра" незаконно выдали госакт на муниципальный участок

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке прокуратурой города в ходе плановой проверки деятельности Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" выявлен факт незаконного оформления правоудостоверяющих документов на земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ответственные работники филиала "Кадастр", несмотря на наличие судебных актов об ограничении распоряжения земельным участком, злоупотребляя должностными положениями вопреки интересам службы, незаконно зарегистрировали договоры купли-продажи.

Кроме этого, в целях сокрытия своих противоправных действий выдали государственный акт о праве частной собственности без наличия правоустанавливающего документа на муниципальный земельный участок.

По результатам проверки прокуратурой города Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса, в ходе расследования которого земельный участок стоимостью 15 676 010 сомов возвращен в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/416755
Теги:
Генеральная прокуратура, недвижимость, Бишкек, уголовное дело
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