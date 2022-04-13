Сотрудники "Кадастра" незаконно выдали госакт на муниципальный участок

В Бишкеке прокуратурой города в ходе плановой проверки деятельности Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" выявлен факт незаконного оформления правоудостоверяющих документов на земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ответственные работники филиала "Кадастр", несмотря на наличие судебных актов об ограничении распоряжения земельным участком, злоупотребляя должностными положениями вопреки интересам службы, незаконно зарегистрировали договоры купли-продажи.

Кроме этого, в целях сокрытия своих противоправных действий выдали государственный акт о праве частной собственности без наличия правоустанавливающего документа на муниципальный земельный участок.

По результатам проверки прокуратурой города Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса, в ходе расследования которого земельный участок стоимостью 15 676 010 сомов возвращен в муниципальную собственность.