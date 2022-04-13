Начата реализация проекта по строительству ГЭС "Куланак" на реке Нарын

В Кыргызстане начата реализация проекта по строительству гидроэлектростанции "Куланак установленной мощностью 100 МВт" на реке Нарын.

Право реализации проекта за счет собственных средств предоставлено обществу с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Нарын". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина.

Реализация проекта по строительству гидроэлектростанции "Куланак" направлена на создание новых производственных мощностей.

Период строительства гидроэлектростанции "Куланак", согласно проектно-сметной документации проекта, составит 4 года, а высота плотины будет равна 27 метрам.

Проект строительства гидроэлектростанции "Куланак" был разработан АО "Ленгидропроект" - старейшим российским проектно-изыскательским институтом в области проектирования гидроэнергетических и водохозяйственных объектов и выполняющим полный комплекс услуг по проектированию и авторскому надзору за строительством гидротехнических сооружений на территориях с особо сложными геолого-климатическими условиями.

Стоит отметить, что на реке Нарын можно построить до 30 гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью до 6,2 ГВт.