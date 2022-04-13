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В Кыргызстане ВВП за январь-март составил 145,9 млрд сомов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане объем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) сложился в сумме 145,9 млрд сомов и реальный темп роста составил 104,5 % (за январь-март 2021 г. - 91,6%), без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор темп роста составил 103,8 %(за январь-март 2021 г. - 96,0%). Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на данные Национального статистического комитета КР за январь-март 2022 года.

В секторах экономики показатели сложились следующим образом: в сельском хозяйстве объемы производства возросли на 2,3%, в строительстве – на 2,2%, и сфере услуг – на 3,4%, а в промышленности темп роста составил 8,3%.

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, составила 34,0%, а доля отраслей, оказывающих услуги, составила 46,4 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) за январь-февраль 2022 года составила 20163 сома и по сравнению с январем-февраль 2021 года увеличилась на 13,0%, а реальный ее рост, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, составил 1,8%.

Внешнеторговый оборот КР за январь-февраль 2022 года составил 1349,5 млн долл. США и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился на 65,8%. Объем экспортных поставок КР увеличился на 3,8% и составил 246,3 млн долл. США, а импортные поставки в КР увеличились на 91,3% и составили 1103,2 млн долл. США

Объем взаимной торговли КР с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале 2022 года составил 562,9 млн. долларов США и по сравнению с январем-февралем 2021 года увеличился на 38,5%.


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URL: https://www.vb.kg/416757
Теги:
ВВП, Кыргызстан, экономика, Министерство экономики
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