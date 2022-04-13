Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Чолпонбая Тулебердиева

Сегодня, 13 апреля, исполняется 100 лет со дня рождения героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, девятнадцатилетний Чолпонбай был призван в ряды Касной Армии. Первая и последняя ступень воинской карьеры юного солдата - стрелок 363-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 67-й армии Воронежского фронта, рядовой...

Тулебердиев Чолпонбай один из предшественников героя Александра Матросова, который совершил свой подвиг в феврале 1943 года.

363-му стрелковому полку была поставлена задача уничтожить огневые точки противника на господствующих высотах близ Селявного-Второго и занять там плацдарм. Операция по подавлению дзотов была поручена добровольцам из 9 роты, в которой служил Чолпонбай. В ночь на 6 августа команда добровольцев из 11-и бойцов, под сильным пулемётным и миномётным огнём, на лодке переправилась через Дон и взобралась по крутому обрыву на меловую гору. Но, находясь на открытой местности, подойти ближе 30 метров к огневой точке противника не смогла.

Ликвидировать или хотя бы подавить огневую точку противника огнем стрелкового оружия не представлялось возможным.

Уничтожить её вызвался Чолпонбай. Ему удалось подползти к дзоту на расстояние 4-5 метров. Будучи раненным в правое плечо и израсходовав весь запас гранат, красноармеец Тулебердиев, презирая смертельную опасность, выполняя солдатский долг, бросился на амбразуру и закрыл её своим телом, заставив замолчать вражеский пулемёт на несколько секунд. Никто не знает, что было в эти мгновения в душе Чолпонбая, зато все увидели, как он вскочил на ноги, рванулся к доту и грудью упал на его огненную амбразуру. В следующее мгновение немцы сбросили умирающего солдата с амбразуры, но к этому времени на расстоянии гранатного броска от точки находились уже однополчане Чолпонбая - рядовые Горохов и Герман. Они и подорвали ДОТ гранатами.

Этот подвиг кыргызского юноши обеспечил успех дивизии, которая перешла на правый берег Дона и несколько месяцев обороняла Урывский плацдарм. Чолпонбай Тулебердиев стал первым Героем Советского Союза дивизии.