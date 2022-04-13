Кыргызстан экспортировал 9 тыс. 892 тонн сельхозпродукции с начала апреля

В Кыргызстане с 1 по 8 апреля проведен карантинный фитосанитарный контроль 9 тысяч 892 тонн сельскохозяйственной отечественной продукции, предназначенной на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на департамент химизации, защиты и карантина растений.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля осуществлен досмотр товаров, отбор образцов вывозимого продукта, произведено ознакомление участников ВЭД с условиями транспортировки и соблюдения правил хранения в соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС.

Основной объем экспорта КР в период с 1 по 8 апреля текущего года приходится на овощи – 3 тысячи 770 тонн Чуйской, Иссык-Кульской и Баткенской областей. Основными странами экспортных поставок являются Россия, Казахстан и Узбекистан.

Далее растет объемы экспорта бобовых культур – 2 тысяч 657 тонн. В основном экспорт бобовых культур осуществляется в Чуйской и Таласской областях КР.

Странами экспортных поставок являются Россия, Турция, Сербия, Иран и Казахстан.

По сравнению с другими сельскохозяйственными культурами овощи и фрукты, выращенные в КР, обладают высоким экспортным потенциалом.