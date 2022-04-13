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Абдикарим Алимбаев рассказал об итогах переговоров с Раджаббоем Ахмадзода

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Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев рассказал СМИ об итогах переговоров с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзода.

Сообщается, что встреча с делегацией из Таджикистана проходила сегодня с 11 до 12.30 часов.

"До этого в три часа ночи прошел первый раунд переговоров. Мы договорились с главой Согдийской области о проведении разъяснительной работы среди местного населения. А сейчас я встречаюсь с жителями Жаны-Жера", - сказал он.

Напомним, вчера таджикские пограничники зашли на 20 метров вглубь территории Кыргызстана. Пограничный наряд КР произвел предупредительные выстрелы в воздух, в ответ пограничники РТ открыли огонь по кыргызским военным. После этого перестрелка прекратилась, начались переговоры. Однако затем таджикская сторона вновь открыла огонь, а также начала минометный обстрел села Достук.


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URL: https://www.vb.kg/416766
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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