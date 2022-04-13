Погода
$ 86.22 - 87.22
€ 94.07 - 95.07

Французская энергетическая компания предложила Кыргызстану свой проект

413  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 13 апреля, состоялась встреча министра экономики Данияра Амангельдиева и директора Центра ГЧП Санжара Болотова с представителями французской компании Elektricite de France (EDF) и послом Франции в КР Франсуа Делаусом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов. В частности, рассмотрены вопросы энергетического потенциала КР и продвижения проектов в сфере ВИЭ на принципах государственно-частного партнерства.

Стороны обсудили детали проектов, обменялись мнениями, а также рассмотрели опыт EDF.

По итогам встречи министр Амангельдиев выразил готовность в оказании всестороннего содействия компании EDF в реализации проектов в КР.

Справочно:

Electricité de France (EDF) - крупная государственная энергетическая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. EDF была основана 8 апреля 1946 года в результате принятия закона о национализации электроэнергетики и газовой отрасли. 85% компании принадлежит государству.

Сегодня в управлении компании со штаб-квартирой в Париже - 59 энергоблоков атомных станций (АЭС), которые обеспечивают 70% потребностей страны, а также снабжают электричеством десятки миллионов домохозяйств и знаменитые французские скоростные железные дороги TGV.

Деятельность компании направлена на производство и распределение электроэнергии; проектирование, строительство и демонтаж электростанций; торговлю энергоносителями; и транспорт.

Активно работает в таких технологиях производства электроэнергии, как ядерная энергия, гидроэнергетик, морская энергия, энергия ветра, солнечная энергия, биомасса, геотермальная энергия и энергия ископаемого топлива.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416771
Теги:
Франция, энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  