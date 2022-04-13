Французская энергетическая компания предложила Кыргызстану свой проект

В Бишкеке сегодня, 13 апреля, состоялась встреча министра экономики Данияра Амангельдиева и директора Центра ГЧП Санжара Болотова с представителями французской компании Elektricite de France (EDF) и послом Франции в КР Франсуа Делаусом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов. В частности, рассмотрены вопросы энергетического потенциала КР и продвижения проектов в сфере ВИЭ на принципах государственно-частного партнерства.

Стороны обсудили детали проектов, обменялись мнениями, а также рассмотрели опыт EDF.

По итогам встречи министр Амангельдиев выразил готовность в оказании всестороннего содействия компании EDF в реализации проектов в КР.

Справочно:

Electricité de France (EDF) - крупная государственная энергетическая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. EDF была основана 8 апреля 1946 года в результате принятия закона о национализации электроэнергетики и газовой отрасли. 85% компании принадлежит государству.

Сегодня в управлении компании со штаб-квартирой в Париже - 59 энергоблоков атомных станций (АЭС), которые обеспечивают 70% потребностей страны, а также снабжают электричеством десятки миллионов домохозяйств и знаменитые французские скоростные железные дороги TGV.

Деятельность компании направлена на производство и распределение электроэнергии; проектирование, строительство и демонтаж электростанций; торговлю энергоносителями; и транспорт.

Активно работает в таких технологиях производства электроэнергии, как ядерная энергия, гидроэнергетик, морская энергия, энергия ветра, солнечная энергия, биомасса, геотермальная энергия и энергия ископаемого топлива.