Туристы из России, Белоруссии, Армении больше всех тратятся в Узбекистане

В Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана посчитали, сколько денег тратят туристы в Узбекистане. Об этом сообщает kun.uz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, средние расходы туристов из стран СНГ, в частности России, Белоруссии, Армении и с Украины составляют около 635 долларов за одну поездку.

Туристы из Казахстана расходуют около - 158,3 долларов, Туркмении - 104,6 долларов, Кыргызстана - 99,3 долларов и Таджикистана - 60,4 долларов за одну поездку. Как передает агентство, это связано с относительно коротким сроком пребывания и путешествий в Узбекистане граждан этих стран.

Говоря о туристах из дальнего зарубежья, в Минтуризма и культурного наследия сообщили, что они расходуют в среднем около 709,4 долларов за одну поездку.

Опросы туристов из стран СНГ показали, что они предпочитают прилетать на самолетах, нежели приезжать железнодорожным и автомобильным транспортом.

Источник: eadaily.com